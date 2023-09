Apple n'aurait plus de projet d'iPad Pro de 14 pouces

Apple serait passée très près de lancer un grand iPad Pro d'une diagonale d'environ 14 pouces, affirme Mark Gurman sur Bloomberg . Le journaliste avait été le premier à évoquer la question dès 2021 : il parlait alors de travaux sur des modèles de 14 à 16 pouces avec une échéance pour 2023. L'année dernière, l'analyste Ross Young affirmait que la tablette aurait finalement un écran de 14,1" . Apple serait visiblement allée assez loin dans le processus de sélection des fournisseurs, mais le projet aurait finalement été annulé et ne figurerait plus dans la feuille de route d'Apple.

Les iPad Pro 11 et 12,9 pouces

C'est pour des questions de coûts que ce grand modèle n'aurait finalement pas été retenu : l'iPad Pro doit basculer sur des écrans de technologie OLED dès le début d'année 2024 et les dalles de 14 pouces seraient considérablement plus chères que les modèles de 13 pouces. On imagine donc que ce n'est que partie remise, même si ce n'est pas à brève échéance : les industriels doivent quoi qu'il en soit s'adapter à la demande de dalles OLED plus grandes pour les ordinateurs portables et Apple devrait bien en équiper ses MacBook Air et Pro entre 2024 et 2026 , ce qui va inévitablement entraîner les coûts à la baisse.