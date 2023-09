iPhone 15 : les coloris des coques tissées d'Apple en fuite ?

à coucher dehors

Apple cesserait bien de produire des coques en cuir pour sa gamme d'iPhone 15. Il y aurait toujours deux options avec des modèles en silicone et des modèles plus haut de gamme, cette fois avec un dos dans une matière tissée et des tranches plus solides en caoutchouc. Selon Kosutami , qui publie régulièrement des photos de prototypes d'Apple, il y aurait dix coloris que vous pouvez découvrir sur le visuel ci-dessous.Toujours selon la même source, Apple aurait trouvé un nomcréatif pour ces coques d'un nouveau genre : « FineWoven Case », en référence au tissage fin dont elles seraient composées. On a déjà pu voir ce nom la semaine dernière sur une photo partagée par DuanRui . Il s'agissait a priori de contrefaçons chinoises, mais reprenant déjà le futur nom utilisé par Apple. Les coloris, d'ailleurs, correspondaient parfaitement.Apple présentera sa gamme d'iPhone 15 ainsi que l'Apple Watch Series 9 la semaine prochaine, le mardi 12 septembre . À noter que la disparition du cuir devrait également concerner les bracelets de l'Apple Watch, à en croire de récentes rumeurs