iPhone 15 : un aperçu des nouvelles coques tissées

Apple cesserait de produire des coques en cuir pour l'iPhone 15 et à la place, les designers de Cupertino auraient créé de nouveaux modèles avec un dos dans une matière tissée et des tranches en caoutchouc. Aujourd'hui, Sonny Dickson partage en vidéo ce à quoi ces coques devraient ressembler. Il s'agit vraisemblablement soit de prototypes, soit de contrefaçons chinoises : le résultat final pourrait être légèrement différent, mais cela permet tout de même de se faire une bonne idée du concept.Ces coques ne devraient a priori pas remplacer les modèles en silicone qui devraient toujours être vendus à un prix plus abordable. À en croire une récente fuite , ces nouveaux modèles tissés s'appelleraient « FineWoven Case ». La présentation officielle de l'iPhone 15 et de ses accessoires aura lieu le mardi 12 septembre