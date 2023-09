Une caméra spatiale pour un futur iPhone Ultra ?

Le casque Apple Vision Pro est le premier appareil d'Apple à disposer d'un appareil photo en trois dimensions : les photos et vidéos réalisées avec le casque sont enregistrées avec deux capteurs, et il est ainsi possible de bouger la tête pour obtenir un angle de vue légèrement différent. Apple a beaucoup insisté sur cette fonctionnalité, mais on comprend vite sa limite : dans la vidéo ci-dessous, on voit un père filmer ses filles en train de jouer, et il porte donc le casque sur la tête. Dans bien des situations, filmer de cette manière sera au mieux ridicule et on imagine d'ailleurs assez mal accrocher le casque à un accessoire pour un plan fixe ou un travelling.

À partir de 1:35

D'où l'idée plutôt logique d'ajouter une caméra spatiale à l'iPhone. C'est l'objet d'une rumeur de source obscure relayée par MacRumors : un futur modèle d'iPhone « Ultra », plus haut de gamme que l'iPhone Pro, pourrait hériter d'un double capteur. Étant donné l'écartement nécessaire à la prise de vues en 3D, il faudrait complètement repenser le positionnement des appareils photos à l'arrière du téléphone et il y aurait sans doute deux blocs à chaque extrémité du châssis.Le concept d'iPhone Ultra n'est pas nouvelle : selon Mark Gurman, cela pourrait arriver avec l'iPhone 16 l'année prochaine. L'idée ne serait pas d'être plus haut de gamme que l'iPhone Pro dans la qualité des composants, mais de pousser quelques curseurs plus loin pour les utilisateurs ayant de gros besoins : on pourrait ainsi avoir une épaisseur accrue pour loger une batterie plus endurante... et revenir à des appareils photos ne dépassant pas du châssis ?