Jusqu'à 4 To de stockage pour la puce M3 ?

La future puce Apple M3 pourrait enfin faire sauter la limite de 2 To de stockage imposée par les puces M1 et M2 : le maximum doublerait à 4 To, selon les sources pas toujours très fiables de yeux1122 sur Naver qui affirme que le prochain iPad Pro attendu en début d'année prochaine serait décliné dans une capacité de 4 To. S'il y aura toujours quelques clients pour un modèle d'iPad aussi capacitaire, c'est surtout le Mac qui aurait à y gagner : la puce M3 doit intégrer le MacBook Air le MacBook Pro 13,3" et l'iMac dès cette année, et le Mac mini l'année prochaine.À noter que les puces Pro, Max et Ultra d'Apple sont déjà capables de prendre en charge jusqu'à 8 To de stockage ; la limite pourrait encore doubler avec la génération M3. Il faudra cependant qu'Apple fasse un effort sur le prix de son stockage pour que le grand public trouve un intérêt à ces options plus généreuses. La question des capacités embarquées sur les modèles d'entrée de gamme finira bien aussi par se poser : elle est aujourd'hui de 256 Go sur le Mac et de 128 Go sur l'iPad Pro. On imagine aisément l'iPad Pro doubler à 256 Go, mais on ose moins croire à un minimum de 512 Go sur le Mac à court terme. À suivre...