DMA : Apple ne veut pas de l'interopérabilité d'iMessage

Parmi les différentes mesures imposées par législation sur les marchés numériques (DMA) européenne, Apple va devoir ouvrir l'iPhone aux App Stores alternatifs et est déjà en discussions avec le législateur européen pour déterminer les contours précis de la mesure qui devra être effective d'ici mars 2024. Un autre grand sujet concerne l'interopérabilité des plateformes de messagerie et donc d'iMessage, que l'Union européenne veut rendre compatible avec ses concurrents. Selon le Financial Times , Apple aurait déclaré à la Commission que son service n'entrait pas sous le coup de la nouvelle législation car il serait trop confidentiel. La barre fixée par la DSA est de 45 millions d'utilisateurs actifs uniques mensuels.Si l'on se fie aux chiffres déjà publiés par Apple dans le cadre de la DSA, l'App Store d'iOS (et seulement d'iOS, même iPadOS étant mesuré séparément) totaliserait 123 millions d'utilisateurs mensuels au sein de l'Union européenne. Pour iMessage, c'est logiquement moins. On ne sait pas encore quels sont les chiffres d'iMessage fournis par Apple à la Commission européenne, la seule donnée officielle disponible faisant état d'un milliard d'utilisateurs au niveau mondial tous systèmes confondus. La Commission doit rendre son verdict sur les plateformes désignées comme « contrôleurs d'accès » tombant sous le coup de la DMA cette semaine : on saura alors si elle ouvre une enquête pour forcer Apple à ouvrir ses comptes plus en détail.