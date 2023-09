Apple s'offre le label de musique classique BIS Records

Apple vient de s'offrir un label spécialisé dans la musique classique : créé il y a pile cinquante ans par Robert von Bahr, BIS Records rejoint le portfolio de la firme de Cupertino quelques mois après le lancement d'Apple Music Classical , une application dédiée à l'écoute de musique classique dans le cadre de l'abonnement d'Apple Music. On apprend la nouvelle sur le site de BIS Records : son fondateur déclare qu'à l'heure de souffler 80 bougies, il était temps pour lui de trouver un partenaire pour continuer sa mission et qu'Apple, de par ses initiatives pour promouvoir la musique classique et la qualité des enregistrements, était un repreneur tout trouvé.Note importante, l'intégralité de l'équipe restera en poste dans le cadre de cette acquisition, y compris Robert von Bahr. Comme à son habitude, Apple n'a pas commenté la stratégie derrière ce rachat dont le montant n'a pas été communiqué. BIS Records est en tout cas un label respecté dans le milieu de la musique classique, avec une spécialisation dans les oeuvres peu enregistrées et une emphase toute particulière sur la qualité de l'audio : l'exclusivité à Apple Music sera un argument de vente pour les amateurs du genre.