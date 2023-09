Apple Event : des nouveautés disponibles dès le lendemain ?

Apple a envoyé les invitations la semaine dernière : l'Apple Event de rentrée se tiendra le mardi 12 septembre. Selon Mark Gurman , les équipes des Apple Stores ont été prévenues qu'il y aurait des changements à réaliser dans les boutiques dans la nuit suivant les annonces : on pourrait donc avoir des nouveautés disponibles dès le mercredi 13 septembre, même si on ne peut exclure une simple mise à jour des visuels et une réorganisation des tables pour retirer certains produits sortant de la gamme (comme l'iPhone 12 par exemple).S'il y a bien des nouveautés mises en avant dès le 13 septembre, ce ne sera sans doute ni l'iPhone 15 ni l'Apple Watch Series 9 qui devraient d'abord passer par une phase de précommandes (la sortie est plutôt attendue le vendredi 22 septembre), mais peut-être les nouveaux accessoires USB-C, dont le boîtier des AirPods Pro , et pourquoi pas une ou deux surprises qui n'auraient pas été anticipées par les rumeurs. Rendez-vous dans une semaine !