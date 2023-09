Un nouveau MacBook d'entrée de gamme en 2024 ?

Apple plancherait sur un nouveau modèle de MacBook d'entrée de gamme en perspective d'une commercialisation au second semestre de l'année prochaine, selon les sources industrielles de DigiTimes . L'objectif serait de mieux concurrencer les Chromebooks sur le marché de l'éducation, donc avec une baisse du ticket d'entrée. Pour ce faire, Apple utiliserait toujours un châssis en métal maiset certains composants moins chers, sans plus de précisions.La gamme grand public d'Apple est aujourd'hui composée de trois modèles : le MacBook Air M1 avec son design biseauté historique en entrée de gamme, puis le MacBook Air M2 décliné en deux tailles avec son design plus moderne. Pour les clients ayant d'importants besoins (et budgets), il y a ensuite les gammes de MacBook Pro. À une époque, il a existé une troisième gamme avec le tout petit MacBook 12 pouces qui a pris sa retraite en 2019 On ne sait pas si Apple pourrait faire revivre un tel petit modèle : l'idée avait vraisemblablement été explorée l'année dernière mais Mark Gurman nous a indiqué qu'Apple avait finalement abandonné ce projet . Pour garder une bonne offre d'entrée de gamme, Apple pourrait tout aussi bien nous faire le coup du MacBook SE, sur le modèle de l'iPhone SE ou de l'Apple Watch SE, et mettre à jour une vieille carcasse avec des composants plus récents. Le châssis du MacBook Air 13,3" mais avec la puce M2 ou M3, ce serait aussi simple qu'efficace.Pour l'instant, seul DigiTimes a évoqué ce projet et ce n'est historiquement pas la source la plus fiable : on se gardera donc de s'enthousiasmer tant que la rumeur n'a pas été confirmée par de plus grands noms comme Mark Gurman ou Ming-Chi Kuo.