Apple s'engage avec ARM au-delà de 2040

Un peu plus d'un an après l'échec du rachat de ARM par Nvidia , son propriétaire Softbank prépare finalement son entrée en bourse. Apple fera partie des investisseurs, nous apprend Reuters , tout comme AMD, Google, Intel, Nvidia, Samsung et TSMC qui investiront un total de 735 millions de dollars, la valorisation étant de 52 milliards de dollars et Softbank conservant le contrôle d'environ 90% des actions.Dans les documents réglementaires fournis par ARM au régulateur, on apprend également qu'Apple a très récemment signé un contrat l'engageant avec ARM au-delà de 2040. Ce n'est pas tellement une surprise puisque Apple a adopté l'architecture ARM pour tous ses processeurs, y compris ceux du Mac depuis la mise en place du projet Apple Silicon et de la puce M1. Même si les ingénieurs de Cupertino explorent d'autres pistes, comme l'architecture RISC-V , les processeurs ARM ont encore de beaux jours devant eux à Cupertino.Pour la petite histoire, ARM a été cofondé par Acorn Computers, VLSI Technology et Apple en 1990 et la première puce ARM commandée par Apple a servi à créer le Newton , l'assistant personnel lancé en 1993 aujourd'hui considéré comme l'un des pires flops historiques d'Apple. Quelques années plus tard, ARM a fait son retour chez Apple avec l'iPod en 2001, suivi par l'iPhone en 2007. C'est la puce Apple A4 de l'iPhone 4 en 2010 qui est le premier SoC directement conçu par Apple à partir des technologies licenciées par ARM.