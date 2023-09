Le MacBook Air 15 pouces lancé sur le Refurb Store dès 1 359 €

Trois mois après sa présentation , le MacBook Air 15,3" avec puce M2 vient de faire sa toute première apparition sur le Refurb Store d'Apple ! Cette boutique alternative à l'Apple Store permet à Apple d'écouler des versions reconditionnées de ses produits, avec une remise de 15% par rapport au prix du neuf.Vous pouvez ainsi obtenir le MacBook Air 15,3" avec 256 Go de stockage à 1 359 € ( argent minuit ) au lieu de 1 599 € et le modèle de 512 Go à 1 549 € ( argent minuit ) au lieu de 1 829 €. Quelques configurations avec plus de stockage et de RAM sont également disponibles Si c'est le modèle 13,6" qui vous fait de l'oeil, vous pouvez également le retrouver avec 256 Go de stockage à 1 099 € ( argent minuit ) au lieu de 1 299 € et le modèle de 512 Go à 1 399 € ( argent minuit ) au lieu de 1 649 €. Le modèle 13,3" avec puce M1 et 256 Go de stockage est également disponible au prix plancher de 959 € ( argent or ) au lieu de 1 199 €, soit 20% de remise dans ce cas précis.Si vous êtes à la recherche d'une bonne solution pour faire des économies sur l'achat de votre Mac, opter pour un modèle reconditionné par Apple sur le Refurb Store est une excellente alternative : le reconditionnement pratiqué par Apple est la plupart du temps impossible à distinguer du neuf (il s'agit souvent de retours sous 14 jours, nettoyés et testés) et la garantie est surtout la même. Seule contrainte, les stocks varient selon les jours (le réapprovisionnement a lieu tôt chaque matin).Si vous êtes étudiant, enseignant ou employé d'établissement scolaire, n'oubliez pas la tenue jusqu'au 23 octobre de l'opération Back to School qui vous permet de recevoir une carte cadeau Apple de 150 € en plus de la remise déjà accordée sur l'Apple Store éducation où le MacBook Air M1 est proposé à partir de 1 079 € au lieu de 1 199 € (-10%), le MacBook Air 13,6" M2 à partir de 1 199 € au lieu de 1 299 € (-8%) et le MacBook Air 15,3" M2 à partir de 1 449 € au lieu de 1 599 € (-9%). Tous les détails de l'offre sont disponibles sur cette page