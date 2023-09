Des commandes complexes pour Siri avec iOS 18 en 2024 ?

L'assistant vocal d'Apple aurait droit à une mise à jour majeure l'année prochaine, selon les sources de The Information : Siri gagnerait enfin la possibilité de prendre en charge les commandes complexes comprenant plusieurs tâches consécutives. Par exemple, il serait possible de demander à Siri de créer un GIF à partir des cinq dernières photos de la photothèque et d'envoyer ce GIF à un ami. En bref, tout ce qu'il est déjà possible de faire avec l'app Raccourcis serait alors compris par Siri.The Information affirme qu'Apple dépenserait des millions de dollars par jour sur le développement de l'intelligence artificielle, notamment pour financer les importants serveurs nécessaires à l'entraînement des modèles de language. Voilà qui rejoint les allégations de Mark Gurman qui clamait récemment qu'Apple avait mis au point son propre équivalent à ChatGPT , mais sans intention de le lancer. Si cette nouvelle évolution de Siri est bien annoncée l'année prochaine, ce sera à l'occasion de la WWDC 2024 en juin pour une intégration au sein d'iOS 18, macOS 15, watchOS 11 et tvOS 18 à l'automne.