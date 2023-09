DMA : la Commission européenne ouvre une enquête sur iMessage

La Commission européenne a hier rendu publique la liste des plateformes considérées comme essentielles qui seront donc concernées par la législation sur les marchés numériques (DMA). Pour être désignées « contrôleurs d'accès », les plateformes concernées doivent engranger un minimum de 45 millions d'utilisateurs actifs par mois au sein de l'Union et appartenir à une société réalisant plus de 7,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires annuel sur les trois derniers exercices. Ce ne sont donc que des gros poissons : on retrouve sans surprise Alphabet (Google), Amazon, Apple, ByteDance (TikTok), Meta (Facebook) et Microsoft. Pour Apple, ce sont trois plateformes qui sont concernées : la boutique d'applications App Store, le navigateur Safari, et le système d'exploitation iOS.Ces trois plateformes seront donc soumises aux réglementations européennes spécifiques aux contrôleurs d'accès, plus restrictives en matière de respect de la vie privée et de respect de la concurrence. Pour l'App Store, cela impliquera notamment d'ouvrir l'iPhone aux boutiques alternatives et au; Apple est déjà en discussions avec le régulateur pour déterminer les contours précis de l'application de cette mesure. Les plateformes auront jusqu'à mars 2024 pour se conformer.Du côté des plateformes de messagerie, WhatsApp et Messenger sont bien concernées par la DMA mais pas iMessage... pour l'instant tout du moins. On savait qu'Apple avait contesté l'éligibilité de ses bubulles bleues , mais pas pour les raisons évoquées initialement : iMessage atteindrait bien les 45 millions d'utilisateurs actifs mensuels, mais Apple estime que son serviceLa Commission européenne annonce ainsi l'ouverture d'une enquête sur iMessage et trois autres plateformes (Bing, Edge et Microsoft Advertising) visant, l'enquête devant être conclue dans un délai de cinq mois, ce qui repoussera une éventuelle date de mise en conformité (et donc la compatibilité d'iMessage avec ses concurrents) à août 2024.Une autre enquête de marché visant cette fois iPadOS va être ouverte, cette fois avec un délai maximal de douze mois, pour déterminer si le système d'exploitation de l'iPad devrait être désigné comme contrôleur d'accès sans pour autant atteindre les seuils requis.