Correctifs : Apple lance iOS 16.6.1, macOS 13.5.2 et watchOS 9.6.2

Apple a ce soir lancé plusieurs petites mises à jour pour ses systèmes d'exploitation avec iOS 16.6.1 et iPadOS 16.6.1 pour l'iPhone et l'iPad, macOS 13.5.2 pour le Mac et watchOS 9.6.2 pour l'Apple Watch. Apple indique dans les notes de version que ces mises à jour corrigent une faille qui aurait permis à un fichier d'image malveillant d'exécuter du code à l'insu de l'utilisateur.Vous connaissez la chanson : l'installation de ces nouvelles versions est évidemment conseillée pour éviter de prendre tout risque inutile. C'est comme toujours le bon moment, si ce n'est pas automatique, pour réaliser une petite sauvegarde du contenu de vos différents appareils.