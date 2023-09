L'iPhone 15 Pro toujours avec 128 Go de stockage, la RAM à 8 Go ?

L'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Pro Max embarqueront-ils un minimum de 128 Go de stockage comme leurs prédécesseurs ou passeront-ils à 256 Go ? Les rumeurs à ce sujet sont discordantes : si certains évoquent un doublement du stockage (avec un maximum de 2 To au lieu de 1 To aujourd'hui), d'autres comme TrendForce annoncent que les nouveaux modèles débuteront toujours à 128 Go.La question du stockage est directement liée à celle du prix : TrendForce anticipe un prix de base restant à 999 dollars tandis que de précédentes rumeurs évoquaient une hausse à 1 099 dollars . L'iPhone 15 Pro Max, avec son téléobjectif périscopique , augmenterait lui de "seulement" 100 dollars, d'autres rumeurs anticipant une hausse de 200 dollars avec 256 Go. Toujours selon TrendForce, l'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Pro Max embarqueraient 8 Go de RAM, contre 6 Go sur l'iPhone 14 Pro et l'iPhone 14 Pro Max.

Image via The Apple Hub

L'année dernière, Apple avait considérablement augmenté ses tarifs à l'occasion du lancement de l'iPhone 14, avec une hausse de 12% dans un contexte de faiblesse de l'euro. La monnaie européenne s'est depuis partiellement redressée : avec un taux de change plus favorable, les tarifs européens pourraient ainsi absorber au moins partiellement une éventuelle hausse des prix en dollars. Réponse le 12 septembre