France Identité est disponible sur l'App Store

Dématérialiser sa carte d'identité sur l'iPhone, c'est désormais possible : l'application France Identité vient de débarquer sur l'App Store (et Google Play ) et peut donc être installée dès aujourd'hui. L'iPhone peut alors lire la puce NFC de la nouvelle carte d'identité française, celle au même format qu'une carte de crédit, à condition que son détenteur soit majeur. L'enregistrement est sécurisé par une authentification via FranceConnect ou via courrier recommandé. Une fois la carte enregistrée (avec quelques bugs à la lecture NFC dans notre cas), elle apparaît dans l'application France Identité protégée par Face ID, Touch ID ou un code à six chiffres, et pas dans l'application Cartes.En l'état, l'application permet de justifier de son identité comme avec la carte physique (bien qu'il faille s'attendre à des refus le temps que le service se popularise), de valider une connexion à un service public ou privé sur le web en scannant un QR Code, ou de créer un justificatif d'identité. Une expérimentation sera menée l'année prochaine pour la procuration totalement dématérialisée pour les élections. Autre fonctionnalité en cours de préparation, la possibilité de justifier de sa majorité sans avoir à dévoiler son identité.France Identité avait déjà promis que le permis de conduire suivrait en 2024 (dans ses deux formats), et indique désormais que cela sera testé dans trois départements (Rhône, Hauts-de-Seine, Eure-et-Loir) dès ce mois de septembre. Autre bonne nouvelle , l'intégration des passeports et titres de séjour est à l'étude.