Grâce au titane, l'iPhone 15 Pro serait 10% plus léger

L'adoption du titane à la place de l'acier pour le châssis de l'iPhone 15 Pro et de l'iPhone 15 Pro Max permettra de gagner en légèreté sans compromis sur la solidité. Oui, mais dans quelle mesure ? Selon Mark Gurman sur Bloomberg , cela serait très significatif : il faudrait s'attendre à des téléphones 10% plus légers que leurs prédécesseurs. Aujourd'hui, l'iPhone 14 Pro et l'iPhone 14 Pro Max pèsent respectivement 206 et 240 grammes. Une partie de la perte de poids s'explique par la réduction d'un tiers des marges autour de l'écran : le châssis est ainsi plus compact.

Rendu par @Hanstsaiz

Le rendu de l'alliage utilisé serait brossé donc moins sensible aux traces de doigts, et la prise en main serait améliorée grâce à des bords légèrement adoucis. Comme l'iPhone 14 classique l'année dernière, l'iPhone 15 Pro adopterait une nouvelle structure interne facilitant le remplacement de la façade arrière qui serait ainsi beaucoup moins coûteux. Côté coloris, pas de grandes fantaisies cette année : il y aurait du bleu et trois nuances de gris . La présentation officielle de la gamme d'iPhone 15 aura lieu le mardi 12 septembre