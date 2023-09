Ultra Wideband : la puce U2 pour l'iPhone 15 et l'Apple Watch Series 9

Inaugurée par l'iPhone 11 en 2019, la puce Apple U1 en charge de l'Ultra Wideband va bientôt avoir une remplaçante, selon Mark Gurman sur Bloomberg : la puce Apple U2 arriverait sur tous les modèles d'iPhone 15 et d'Apple Watch Series 9 dont la présentation aura lieu ce mardi 12 septembre . Dès juin, Ming-Chi Kuo avait évoqué cette nouvelle puce qui serait gravée à une finesse de 7 nanomètres au lieu de 16 : elle consommerait ainsi moins d'énergie. Mark Gurman ajoute que ce nouveau modèle améliorerait la précision de la localisation.Cette puce Apple U2 devrait progressivement remplacer la puce U1 sur les principaux produits d'Apple : on devrait ainsi la retrouver dans de futurs modèles de HomePod, de boîtiers d'AirPods Pro ( potentiellement dès septembre ) ou encore d'AirTags, de nouveaux traqueurs plus performants étant d'ailleurs attendus pour la fin d'année 2024