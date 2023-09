Apple Watch Series 9 : performances et autonomie

On savait que l'Apple Watch Series 9 intégrerait un nouveau processeur , le premier depuis trois ans, qui apportera un surplus de puissance et surtout des économies d'énergie grâce à une gravure plus fine, ce qui permettra d'allonger l'autonomie de la montre. Selon Mark Gurman sur Bloomberg , d'autres améliorations sont prévues dans la même veine : il y aurait, incluant un nouveau capteur de fréquence cardiaque et une puce Apple U2 moins consommatrice et plus précise pour la gestion de la géolocalisation de l'Ultra Wideband.A priori, il ne devrait donc pas y avoir la moindre nouvelle fonctionnalité cette année : ce serait une simple amélioration de l'existant, en attendant une possible refonte plus ambitieuse avec l'Apple Watch Series X l'année prochaine . L'Apple Watch Ultra devrait également recevoir ces diverses améliorations ce mois-ci. La présentation de ces nouveaux modèles aura lieu ce mardi 12 septembre