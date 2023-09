USB-C : les AirPods Pro en septembre, les autres l'année prochaine ?

La transition de l'iPhone 15 du connecteur Lightning au standard USB-C s'accompagnera d'un certain nombre de mises à jour pour différents accessoires d'Apple. Pour ce qui est des AirPods, Apple devrait mettre à jour le boîtier des AirPods Pro avec un connecteur USB-C dès ce mois de septembre, réaffirme Mark Gurman sur Bloomberg , précisant cette fois que les autres modèles d'AirPods ne seront pas concernés. Il faudrait en effet attendre l'année prochaine pour trouver de l'USB-C sur un boîtier d'AirPods classiques ainsi que sur le casque AirPods Max.Ce changement de connecteur est imposé par une nouvelle réglementation européenne qui devrait conduire Apple à abandonner complètement le port Lightning, avec plus ou moins d'avance selon les impératifs industriels. Pour les AirPods, il est possible que les AirPods 2 et 3 ne reçoivent jamais de boîtier USB-C si Apple finit par lancer ses AirPods 4 et de nouveaux modèles d'entrée de gamme l'année prochaine, sauf peut-être les AirPods 3 si les AirPods 4 ne changent pas de design et peuvent se recharger avec le même boîtier — les rumeurs à ce sujet sont en tout cas encore très floues.