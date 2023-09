L'iPad Air M2 pourrait être lancé dès cette année

Une mise à jour se profile pour l'iPad Air et elle pourrait arriver dès cet automne, prévient sur MacRumors Mark Gurman qui tablait initialement sur un lancement en début d'année 2024 aux côtés de l'iPad Pro M3 . Au programme, Apple devrait passer de la puce M1 à une puce M2 plus performante et apporter quelques évolutions de routine, comme la prise en charge du Wi-Fi 6E et du Bluetooth 5.3, potentiellement un nouvel appareil photo et pourquoi pas un doublement du stockage avec un minimum de 128 Go pour le modèle d'entrée de gamme au lieu de 64 Go aujourd'hui. Le design ne devrait pas évoluer.Si vous réfléchissez à vous offrir un iPad Air et que votre achat n'a rien de pressé, il peut donc être intéressant d'attendre l'arrivée de ce nouveau modèle avant d'investir. Selon Mark Gurman, c'est en octobre qu'Apple pourrait dévoiler l'iPad Air M2 par le biais d'un communiqué de presse et pas d'un Apple Event comme pour l'iPhone 15 la semaine prochaine.Si vous comptez acheter sans attendre, sachez qu'il y a régulièrement des opérations promotionnelles sur l'iPad Air M1 : vous pouvez retrouver les offres du moment sur notre comparateur de prix et dans nos bons plans . Si vous êtes étudiant, enseignant ou employé d'établissement scolaire, vous avez jusqu'au 23 octobre pour bénéficier de l'offre Back to School qui vous permet de récupérer un carte cadeau Apple de 100 € en plus de la remise de 9% déjà accordée sur l'iPad Air sur l'Apple Store éducation en savoir plus ).