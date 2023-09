Une nouvelle batterie MagSafe avec USB-C en préparation

Pour accompagner le passage de l'iPhone 15 du connecteur Lightning au standard USB-C, Apple devrait la semaine prochaine présenter plusieurs accessoires mis à jour avec ce nouveau format, incluant notamment les écouteurs filaires EarPods et le boîtier de charge des AirPods Pro . Selon Mark Gurman sur MacRumors , Apple aurait prévu de généraliser l'USB-C sur ses produits d'ici l'année prochaine : tous les accessoires ne basculeraient ainsi pas d'un seul coup dès ce mois-ci. La batterie externe MagSafe, par exemple, ne serait probablement pas mise à jour la semaine prochaine mais Apple travaillerait bien sur un nouveau modèle, assure le journaliste de Bloomberg qui dispose souvent de très bonnes sources.Selon Mark Gurman, la future batterie externe MagSafe d'Apple remplacerait son connecteur Lightning par un port USB-C, mais pas seulement : Apple aurait prévu un nouveau système permettant d'empiler les appareils MagSafe, avec une recharge possible des deux côtés de la batterie. Ainsi, il serait possible de brancher une batterie qui rechargerait deux iPhone à la fois, ou un iPhone et une autre batterie. La batterie externe MagSafe actuelle coûte 119 € sur l'Apple Store