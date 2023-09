Les dimensions et poids des iPhone 15 Pro et Pro Max ?

Grâce à un châssis en titane plutôt qu'en acier, et grâce à une réduction des marges autour de l'écran permettant de créer des smartphones un peu plus compacts, l'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Pro Max qui seront présentés ce mardi 12 septembre seraient plus légers que leurs prédécesseurs. Plus tôt cette semaine, Mark Gurman évoquait une perte de poids significative, de l'ordre de 10% . Ce week-end, MacRumors publie ce qui seraient les dimensions et poids exacts de ces futurs modèles.L'iPhone 15 Pro aurait ainsi un poids de 188 grammes, contre 206 grammes pour l'iPhone 14 Pro (-9%). Les dimensions seraient de 70,6 x 146,6 mm, contre 71,5 x 147,5 mm pour l'iPhone 14 Pro. L'épaisseur serait en revanche de 8,25 mm au lieu de 7,85 mm précédemment.L'iPhone 15 Pro Max aurait un poids de 221 grammes, contre 240 grammes pour l'iPhone 14 Pro Max (-8%). Les dimensions seraient de 76,7 x 159,9 mm, contre 77,6 x 160,7 mm pour l'iPhone 15 Pro. L'épaisseur serait également en hausse à 8,25 mm au lieu de 7,85 mm précédemment.

L'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Pro Max, par The Apple Hub

Pour l'iPhone 15 classique qui conserverait son châssis en aluminium et ne bénéficierait pas de marges aussi réduites autour de l'écran, le poids serait pratiquement inchangé à 171 grammes au lieu de 172 grammes pour l'iPhone 14. Les dimensions évolueraient très légèrement à 71,6 x 147,6 mm, contre 71,5 x 146,7 mm pour l'iPhone 14. L'épaisseur resterait identique à 7,8 mm. MacRumors n'a pas les chiffres de l'iPhone 15 Plus, mais on devrait retrouver des évolutions tout aussi minimes que sur l'iPhone 15.