L'iPhone 13 mini va-t-il disparaître ?

L'iPhone 13 mini va-t-il survivre à l'Apple Event de ce mardi 12 septembre , lors duquel Apple présentera sa gamme d'iPhone 15 ? Les stocks de ce petit modèle rencontrent d'importants délais sur l'Apple Store aux États-Unis, a remarqué Mark Gurman : cela va jusqu'à huit semaines d'attente ! C'est inhabituel, et cela pourrait bien traduire une disparition imminente de ce modèle.Lorsque Apple présente une nouvelle gamme, cela entraîne mécaniquement la baisse des prix des anciens modèles... et la disparition de la gamme la plus ancienne encore au catalogue. Cette année, l'iPhone 15 devrait ainsi pousser l'iPhone 12 vers la sortie. L'iPhone 13 devrait être conservé à un prix plus clément, mais peut-être pas l'iPhone 13 mini qui n'a jamais rencontré un large public . Il reste un tout dernier petit espoir avec l'éventualité d'une mise à jour avec l'USB-C , mais c'est hautement hypothétique. Réponse demain soir !