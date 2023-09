Apple pourrait se détourner des accessoires en silicone

Dans une volonté de promouvoir des matériaux plus écologiques, Apple pourrait progressivement cesser de commercialiser des accessoires en silicone et en fluoroélastomère, selon le fuiteur Kosutami cité par MacRumors . Ces coques, bracelets et autres accessoires pour iPhone, Apple Watch et AirTag ne sont pas conçus avec des matériaux recyclés, et sont difficiles à recycler une fois en fin de vie. À la place, Apple lancerait une gamme d'accessoires conçus avec un matériau tissé à partir de fibres végétales : on a récemment pu voir un prototype de coque appelé « FineWoven Case » , et il y a également eu des rumeurs de nouveaux bracelets tissés pour l'Apple Watch.L'abandon des accessoires en silicone et en fluoroélastomère ne se ferait pas d'un seul coup : Apple continuerait de commercialiser les modèles actuels jusqu'à épuisement des stocks, sans lancer de nouveaux coloris. La présentation de l'iPhone 15, de l'Apple Watch Series 9 et des nouveaux accessoires associés aura lieu ce mardi 12 septembre