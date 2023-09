Apple lance iOS 15.7.9 ainsi que macOS 12.6.9 et macOS 11.7.10 pour ses anciens appareils

Après une première vague de mises à jour pour ses systèmes actuels avec iOS 16.6.1, macOS 13.5.2 et watchOS 9.6.2 sortis la semaine dernière , Apple s'occupe désormais de ses systèmes plus anciens avec la sortie ce soir d'iOS 15.7.9, d'iPadOS 15.7.9 ainsi que de macOS 12.6.9 (Monterey) et de macOS 11.7.10 (Big Sur) pour les configurations ne pouvant prendre en charge les systèmes les plus récents.Ces mises à jour règlent la même faille qui pouvait permettre la prise en main du système via un fichier image malicieux importé dans l'application Cartes. Cette faille aurait été exploitée par le programme malveillant Pegasus de NSO Group pour espionner des personnes d'intérêt (journalistes, politiques, chefs d'entreprise, etc.), et l'installation de ces correctifs est donc vivement conseillée.