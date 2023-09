Apple Event : rendez-vous ce soir à 19 heures !

C'est le jour J pour les annonces de rentrée d'Apple : l'Apple Event se tiendra ce mardi soir à 19 heures (heure de Paris), et on devrait y découvrir la gamme d'iPhone 15 et d'iPhone 15 Pro l'Apple Watch Series 9 et une mise à jour de l'Apple Watch Ultra, ainsi que des mises à jour de certains accessoires pour accompagner le passage de l'iPhone à l'USB-C, incluant un nouveau boîtier pour les AirPods Pro . Quelques surprises ne sont pas à exclure, mais il ne devrait pas y avoir d'annonce du côté du Mac ou de l'iPad.Vous pourrez suivre l'événement en direct et en français sur Consomac, et le regarder en direct sur le site d'Apple , sur l'application Apple TV ainsi que sur YouTube . Comme d'habitude depuis trois ans, il devrait s'agir d'une présentation pré-enregistrée malgré la présence de public, principalement de la presse invitée au Steve Jobs Theater d'Apple Park pour regarder l'événement en direct puis manipuler les produits en avant-première à l'issue de la conférence.