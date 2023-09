YouTube Music bientôt sur le HomePod

YouTube Music travaille à son intégration au HomePod, a repéré le développeur @aaronp613 : dans la dernière version de l'application se cachent des références à cette prise en charge, dont une icône appelée « Connect With ‌HomePod‌ » qui ne laisse aucun doute sur ce qui se profile.L'intégration du service musical de YouTube au HomePod n'est pas effective et on ne sait pas combien de temps il faudra pour que ce soit le cas, mais on a en tout cas la preuve que c'est un projet en chantier. Aujourd'hui, le HomePod prend en charge iHeartRadio, TuneIn Radio, Deezer ainsi que Pandora aux États-Unis, mais pas YouTube Music ni Amazon Music et surtout Spotify.