Annonces : l'Apple Store ferme ses portes

À quelques heures de l'Apple Event qui débutera à 19 heures, l'Apple Store en ligne vient de fermer ses portes. Cela ne signifie pas nécessairement qu'il y aura des nouveautés prêtes à être commandées dès ce soir — les nouveaux modèles d'iPhone et d'Apple Watch passent traditionnellement par une phase de précommandes lancées le vendredi suivant les annonces — mais au moins qu'Apple détaillera les différentes annonces avec leurs tarifs français et adaptera le reste de son offre, notamment avec les baisses de prix ou la disparition d'anciens modèles.Apple devrait ce soir présenter sa gamme d'iPhone 15 l'Apple Watch Series 9 et une mise à jour de l'Apple Watch Ultra, ainsi que quelques mises à jour d'accessoires pour accompagner la bascule de l'iPhone à l'USB-C, dont le boîtier des AirPods Pro . La conférence pourra être regardée en direct sur le site d'Apple , sur l'app Apple TV ainsi que sur YouTube , et elle devrait durer environ deux heures. L'Apple Store en ligne rouvrira ses portes dans la foulée.