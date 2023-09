Un premier aperçu d'un bracelet FineWoven d'Apple ?

Apple abandonnerait le cuir et peut-être même le silicone pour sa nouvelle génération de coques pour iPhone et de bracelets pour Apple Watch. À la place, Apple dévoilerait ce soir de nouveaux accessoires conçus dans un matériau tissé plus écologique et MacRumors partage cet après-midi deux photos, prises par le fuiteur Kosutami, de ce qui serait un modèle de bracelet appelé « FineWoven » pour l'Apple Watch.Comme vous pouvez le voir sur la seconde photo, le tissage est particulièrement fin, ce qui est prometteur pour la durée de vie de ce nouveau modèle. On prendra connaissance de tous les détails ce soir à partir de 19 heures