Intel présente le Thunderbolt 5, jusqu'à 120 Gbit/s

Comme l'USB 4 version 2.0 , le Thunderbolt 5 prendra en charge des débits doublés à 80 Gbit/s et même triplés dans une configuration asymétrique avec 120 Gbit/s dans un sens et 40 Gbit/s dans l'autre. Après un teaser l'année dernière , Intel a officialisé sa technologie Thunderbolt 5 aujourd'hui avec d'importantes évolutions par rapport au Thunderbolt 4 qui apportait de faibles nouveautés par rapport à la norme précédente.Par rapport à l'USB, le Thunderbolt se veut beaucoup plus strict en ce qui concerne les spécifications minimales à respecter : ce qui est parfois optionnel en USB est imposé aux fabricants qui veulent afficher la norme Thunderbolt. Le Thunderbolt 5 devra ainsi offrir des débits de 80 Gbit/s en symétrique et 120 Gbit/s en asymétrique, avec une bande passante pour les données doublée à 64 Gbit/s (norme PCI Express Gen 4). Il sera pleinement compatible avec l'USB 4 version 2.0.Un seul câble permettra la prise en charge de plusieurs écrans 8K, avec une fréquence pouvant aller jusqu'à 540 Hz (sur un seul écran), deux écrans 6K ou trois écrans 4K à 144 Hz, la norme DisplayPort 2.1 étant pleinement respectée. Enfin, le Thunderbolt 5 devra être capable de fournir une puissance de 140 W, la norme offrant la possibilité d'aller jusqu'à 240 W, là où le Thunderbolt 4 ne requiert que 100 W et plafonne à 140 W.Les câbles passifs actuels d'une longueur de moins d'un mètre restent compatibles avec cette nouvelle norme, mais pas les câbles actifs qu'il faudra remplacer. Évidemment, Apple devra mettre en place un nouveau contrôleur pour pouvoir intégrer le Thunderbolt 5 à ses machines : la prise en charge viendra donc avec une future génération d'Apple Silicon. Intel ne s'attend pas à de premières configurations compatibles avant 2024 : sauf énorme surprise, ce sera donc avec la puce Apple M4 au plus tôt.