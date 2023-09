Rêvélation : l'Apple Event en direct

18:32 :

L'Apple Store en ligne a comme d'habitude fermé ses portes avec beaucoup d'avance, dès 13 heures. Il rouvrira avec tous les détails sur les nouveautés du jour à l'issue de la présentation.



18:36 :

Comme toujours très matinal, Tim Cook a dès 7 heures (heure locale) publié une photo du soleil s'apprêtant à se lever sur Apple Park.



18:39 :

Sur place, les différents invités commencent à s'installer sur les confortables sièges en cuir (note pour plus tard) du Steve Jobs Theater.

C'est enfin la rentrée pour Apple qui va ce soir présenter ses futurs produits phare de la période des fêtes de fin d'année. Au programme de cet Apple Event surnommé « Rêvélation » (« Wonderlust » en VO) qui débutera à 19 heures, on devrait retrouver la gamme d'iPhone 15 l'Apple Watch Series 9 avec une mise à jour de l'Apple Watch Ultra, ainsi que quelques mises à jour d'accessoires pour accompagner le passage de l'iPhone 15 au connecteur USB-C, dont le boîtier des AirPods Pro . Comme d'habitude, quelques surprises ne sont pas à exclure.Bien qu'Apple ait invité la presse à Cupertino pour cet événement, c'est surtout pour lui permettre de manipuler les produits à l'issue de la présentation : il devrait toujours s'agir d'une présentation pré-enregistrée. L'événement sera retransmis en direct sur le site d'Apple , sur l'application Apple TV ainsi que sur YouTube , et devrait durer environ deux heures. Comme toujours, vous trouverez sur cette page notre traditionnel suivi en direct et en français de l'événement. La page se rechargera automatiquement tout du long de la présentation.