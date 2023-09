iOS 17 et iPadOS 17 seront disponibles le lundi 18 septembre

Après avoir passé trois mois en version bêta depuis sa présentation officielle à la WWDC, iOS 17 sera disponible en version finale le lundi 18 septembre septembre, quelques jours avant la sortie de l'iPhone 15 qui en sera directement équipé. Contrairement à l'année dernière où la version pour iPad avait été lancée avec un décalage de quelques semaines, iPadOS 17 sera bien disponible simultanément.Vous pouvez retrouver les principales nouveautés d'iOS 17 et iPadOS 17 sur cet article . Pour pouvoir installer cette nouvelle version sur votre iPhone, vous aurez besoin d'un iPhone SE de seconde génération ou d'un iPhone XR ou XS : les iPhone 8 et iPhone X sont laissés de côté. Du côté de l'iPad, vous aurez besoin d'un iPad mini 5, d'un iPad 6, d'un iPad Air 3 ou d'un iPad Pro 2 : Apple abandonne l'iPad 5 et l'iPad Pro de première génération.