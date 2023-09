macOS 14 Sonoma arrivera le 26 septembre

macOS 14 Sonoma sera disponible dès le mardi 26 septembre, a annoncé Apple ce soir. L'année dernière, il avait fallu attendre la fin du mois d'octobre pour macOS 13 Ventura dont la fonctionnalité Stage Manager avait donné du fil à retordre aux développeurs de Cupertino. Mais cette année, rien de ce type : macOS 14 s'est montré particulièrement stable au fil des versions bêtas et on retourne donc à un lancement très proche de celui de iOS 17 watchOS 10 et tvOS 17 qui arriveront le 18 septembre.Vous pouvez retrouver les différentes évolutions de macOS Sonoma sur cet article . Pour pouvoir l'installer, vous allez avoir besoin d'un iMac de 2019 ou plus récent, d'un iMac Pro de 2017, d'un MacBook Air de 2018 ou plus récent, d'un MacBook Pro de 2018 ou plus récent, d'un Mac Pro de 2019 ou plus récent, d'un Mac Studio de 2022 ou plus récent, ou d'un Mac mini de 2018 ou plus récent : cette nouvelle version abandonne la prise en charge du MacBook de 2017, des MacBook Air et Pro de 2017 et de l'iMac de 2017.