Apple présente ses iPhone 15 et iPhone 15 Pro, avec des prix en baisse

L'iPhone 15 conserve un design bien connu, toujours avec deux appareils photos à l'arrière mais sans l'encoche à l'avant, remplacée par la Dynamic Island inaugurée par l'iPhone 14 Pro l'année dernière. Cet élément matériel permet de loger les capteurs frontaux dans une pastille qui reste constamment noire, mais cette pastille peut s'élargir logiciellement pour devenir un nouvel élément d'information et d'interaction. L'écran est deux fois plus lumineux que sur l'iPhone 14, avec un maximum en pointe de 2 000 nits.Une des grandes évolutions de cette année concerne l'adoption du USB-C à la place du connecteur propriétaire Lightning. Il se limite toujours aux débits de l'USB 2 sur l'iPhone 15 et l'iPhone 15 Plus, mais il a au moins l'avantage d'être standard : on peut désormais recharger l'iPhone avec le même câble que le Mac ou que certains iPad.Il y a d'importantes améliorations du côté de l'appareil photo qui gagne un capteur de 48 mégapixels. Par défaut, l'iPhone 15 prend des photos mieux éclairées de 24 mégapixels mais peut monter à 48 mégapixels si besoin. Il gagne également un téléobjectif 2x natif grâce à cette hausse de la définition du capteur, qui utilise ses pixels centraux pour offrir un zoom de "qualité optique" pour la première fois sur un iPhone de la gamme classique.Apple a amélioré divers autres points pour la qualité du mode Nuit, et le mode Portrait qui gagne une grande nouvelle fonctionnalité avec la possibilité d'éditer la mise au point d'un sujet à l'autre après la prise de vue, ou même d'appliquer le mode Portrait après avoir pris une photo normale.À l'intérieur, l'iPhone 15 hérite de la puce Apple A16 utilisée par l'iPhone 14 Pro l'année dernière, ce qui lui permet d'en avoir encore plus sous la pédale. Apple a également mis en place la puce U2 pour améliorer la puissance de la géolocalisation en Ultra Wideband. Une nouvelle fonctionnalité permet de retrouver facilement ses amis dans une foule, avec une interface similaire à celle des AirTags.Côté tarifs, l'iPhone 15 a la bonne idée de voir son prix baisser d'une cinquantaine d'euros en France. Il est en effet proposé à 969 € (128 Go), 1 099 € (256 Go) et 1 349 € (512 Go), alors que l'iPhone 14 était proposé à partir de 1 019 €. L'iPhone 15 Plus est quant à lui proposé à 1 119 € (128 Go), 1 249 € (256 Go) et 1 499 € (512 Go), alors que l'iPhone 14 Plus coûtait un minimum de 1 169 €. Il y a cinq coloris : bleu, rose, jaune, vert et noir. Les précommandes seront lancées sur l'Apple Store ce vendredi 15 septembre à 14 heures, pour une disponibilité le vendredi 22 septembre.Plus haut de gamme, l'iPhone 15 Pro voit son design évoluer autour de deux principaux éléments : l'adoption du titane qui remplace l'acier pour le châssis et un écran aux bordures réduites qui permet à l'ensemble de gagner légèrement en compacité.Le titane offre un rendu brossé bien moins sensible aux traces de doigts que l'acier. Ce métal garantit bien sûr une grande robustesse, mais tout en gagnant en légèreté : l'iPhone 15 Pro pèse 187 grammes, au lieu de 206 grammes pour l'iPhone 14 Pro qu'il remplace !Le commutateur de sonnerie a disparu de l'iPhone 15 Pro. À la place, il y a un nouveau bouton d'action, comme sur l'Apple Watch Ultra. Par défaut, il sert toujours à activer le mode Silence ou Sonnerie mais il est personnalisable : on peut l'utiliser pour l'appareil photo, la lampe torche, le dictaphone, ou tout autre fonctionnalité puisqu'il est possible de déclencher un raccourci.Comme l'iPhone 15 classique, l'iPhone 15 Pro adopte l'USB-C mais avec des débits plus rapides : le connecteur est à la norme USB 3 qui permet des transferts filaires 20 fois plus rapides. À l'intérieur, on retrouve la puce U2 pour une meilleure géolocalisation de proximité et l'iPhone 15 Pro adopte la puce A17 Pro, la première gravée à une finesse de 3 nanomètres, qui promet de nouvelles avancées en terme de performances : CPU jusqu'à 10% plus rapide, GPU jusqu'à 20% plus rapide, Neural Engine deux fois plus rapide, Ray Tracing quatre fois plus rapide, etc. Tout cela s'accompagne de la prise en charge du Wi‑Fi 6E et du réseau Thread.Côté appareils photos, on retrouve le passage de 12 à 24 mégapixels pour les clichés standard, et il y a une sympathique nouveauté qui était très demandée par les utilisateurs d'iPhone 14 Pro : la possibilité de prendre des photos de 48 mégapixels directement au format HEIF. L'iPhone 15 Pro met en place diverses améliorations pour améliorer le mode Nuit et le mode Portrait (là aussi avec l'édition ou le rajout du mode après la prise de vue), et plus globalement la qualité des photos lorsque la luminosité est faible. On notera également la prise en charge des vidéos ProRes jusqu’à 4K à 60 i/s et du système d'encodage ACES permettant de gérer l'étalonnage des couleurs en post-production.D'ici la fin de l'année, une nouvelle option utilisant conjointement l'ultra grand-angle et le grand-angle permettra de réaliser des vidéos spatiales qui pourront être lues sur le futur casque Apple Vision Pro.Sur l'iPhone 15 Pro Max et seulement sur ce grand modèle, le téléobjectif passe de 3X à 5X, l'équivalent d'un objectif de 120 mm grâce à un système périscopique, qu'Apple surnomme tétraprisme. On peut donc zoomer plus loin.

Le tétraprisme de l'iPhone 15 Pro Max

Les tarifs sont là aussi en baisse, en tout cas pour l'iPhone 15 Pro qui est proposé à 1 229 € (128 Go), 1 359 € (256 Go), 1 609 € (512 Go) et 1 859 € (1 To), là où l'iPhone 14 Pro était vendu à partir de 1 329 € : c'est une centaine d'euros en moins. Pour l'iPhone 15 Pro Max, c'est toujours le même prix d'appel mais avec une capacité de stockage doublée à 1 479 € (256 Go), 1 729 € (512 Go) et 1 979 € (1 To).Comme l'iPhone 15 et l'iPhone 15 Plus, l'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Pro Max seront lancés en précommande ce vendredi 15 septembre sur l'Appel Store et ils seront officiellement disponibles une semaine plus tard, le vendredi 22 septembre.Notez qu'Apple en a profité pour revoir d'autres tarifs à la baisse : l'iPhone SE est désormais proposé à partir de 529 € au lieu de 559 €, l'iPhone 13 à partir de 749 € au lieu de 909 €, l'iPhone 14 à partir de 869 € au lieu de 1 019 €, l'iPhone 14 Plus à partir de 969 € au lieu de 1 169 €. L'iPhone 12 et l'iPhone 13 mini ne sont plus commercialisés.Autre note utile, tous les modèles d'iPhone 15 disposent toujours de leur tiroir pour la carte nano-SIM en Europe (en plus de l'eSIM). Il y avait eu des rumeurs évoquant un passage à l'eSIM intégrale, mais c'est donc toujours une exclusivité des modèles américains.