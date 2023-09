Apple lance l'Apple Watch Series 9 et l'Apple Watch Ultra 2

Le design de l'Apple Watch Series 9 n'a pas changé, si on exclut les nouvelles options de coloris pour les boîtiers en aluminium (minuit, lumière stellaire, argent, rose et rouge) mais pas en acier (graphite, argent, or). Il y a d'importantes évolutions dans le procédé de fabrication du boîtier, qui se veut plus écologique, mais cela n'a aucun impact sur la montre au quotidien. L'Apple Watch Series 9 dispose tout de même d'un nouvel élément directement visible avec un écran deux fois plus lumineux que sur l'Apple Watch Series 8 : il est capable d'atteindre 2 000 nits, ce qui est intéressant pour les usages en plein soleil.À l'intérieur, la nouvelle puce Apple S9 promet un grand surplus de puissance avec un CPU 60% plus rapide, un GPU 30% plus performant ou encore un Neural Engine deux fois plus rapide. Cela permet de gagner en pérennité, et il y a quelques nouveautés tirant directement parti de cette puce, notamment avec Siri qui est désormais exécuté en local donc plus rapidement. Il y a également la nouvelle puce U2 qui améliore les performances de la géolocalisation en Ultra Wideband, et le double de stockage avec 64 Go.Une nouvelle fonctionnalité demandant apparemment beaucoup de puissance, qui sera disponible en octobre, met en place un nouveau raccourci : il suffit de toucher deux fois son index et son pouce pour déclencher une action, comme décrocher ou raccrocher, arrêter un minuteur ou mettre la musique en pause. Pratique lorsque son autre main est prise.L'Apple Watch Series 9 a également l'avantage d'être moins chère avec des tarifs qui débutent à 449 € (41 mm) 479 € (45 mm) pour le boîtier en aluminium et à 799 € (41 mm) ou 849 € (45 mm) pour celui en acier. L'année dernière, l'Apple Watch Series 8 était vendue à partir de 499 € en aluminium et de 849 € en acier : c'est une baisse de cinquante euros. Les précommandes sont lancées dès ce soir sur l'Apple Store , et la montre sera officiellement disponible le vendredi 22 septembre.Concernant les bracelets, Apple a ce soir annoncé l'arrêt définitif du cuir au sein de sa gamme. De nouvelles options font leur apparition, dont de nouveaux modèles appelés FineWoven (Tissage fin en français) qui sont tissés à partir de matériaux recyclés.L'Apple Watch Ultra 2 bénéficie bien sûr des différentes améliorations apportées à l'Apple Watch Series 9, et elle pousse le curseur un peu plus loin sur l'écran qui passe de 2 000 à 3 000 nits. Un nouveau cadran modulaire est proposé, avec la particularité qu'il passe automatiquement en mode nuit en fonction de la luminosité ambiante.L'Apple Watch Ultra 2 est toujours proposée dans une taille unique à un tarif de 899 €, en baisse de cent euros par rapport au précédent modèle qui coûtait 999 €. Les précommandes sont lancées dès ce soir sur l'Apple Store , et la montre sera officiellement disponible le vendredi 22 septembre.