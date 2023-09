Les AirPods Pro passent à l'USB-C, tous les prix en baisse

Pour accompagner sa gamme d'iPhone 15 qui adopte le standard USB-C, Apple a ce soir mis à jour le boîtier des AirPods Pro qui adopte également ce connecteur à la place de la traditionnelle prise Lightning. C'est la seule nouveauté pour les AirPods Pro : les écouteurs restent sinon strictement identiques. Désormais vendus 279 € au lieu de 299 € précédemment, les AirPods Pro avec boîtier USB-C peuvent être commandés dès ce soir sur l'Apple Store pour une disponibilité le vendredi 22 septembre. À noter que le boîtier USB-C n'est pas (encore ?) vendu seul.Apple a profité de l'occasion pour revoir les tarifs de toute sa gamme à la baisse. On retrouve ainsi les AirPods 2 dès 149 € (159 € précédemment), les AirPods 3 avec boîtier de charge filaire à 199 € (209 € précédemment), les AirPods 3 avec boîtier de charge compatible MagSafe à 209 € (219 € précédemment), et le casque AirPods Max subit enfin une belle baisse à 579 € (629 € précédemment).C'est bien, mais c'est moins bien que ce que proposent les revendeurs et notamment Amazon qui dispose souvent des meilleurs tarifs avec les AirPods 2 affichés ce mardi 12 septembre à 125 € , les AirPods 3 avec boîtier filaire à 179 € et les AirPods 3 avec boîtier MagSafe à 180,75 € . Cela ouvre cependant la porte à des tarifs encore plus avantageux chez les revendeurs d'ici Noël, et c'est une bonne chose pour le casque AirPods Max qui n'est que très rarement en promo.Maintenant que les AirPods Pro sont passés à un boîtier USB-C, il se pose bien sûr la question des autres modèles. La transition de l'intégralité de la gamme est inévitable, Apple abandonnant le connecteur Lightning suite à la mise en place d'une législation européenne , mais Apple a encore toute l'année prochaine pour se conformer. À en croire les récentes rumeurs , Apple aurait bien prévu un nouveau casque et de nouveaux boîtiers l'année prochaine, potentiellement accompagnés des AirPods 4 et de nouveaux modèles d'entrée de gamme, mais il faudra donc attendre 2024.