Trop d'ondes : la France interdit la vente de l'iPhone 12

L'Agence nationale des fréquences a un sacré sens du timing : elle a notifié à Apple ce mardi 12 septembre l'interdiction de la vente en France de l'iPhone 12 pour cause d'émission d'ondes trop importantes avec un DAS "membre" de 5,7 W/kg au lieu du maximum des 4 W/kg requis par la norme (le DAS "tronc" étant dans les clous). L'information est tombée à 18h58 dans les colonnes du Parisien , précisément deux minutes avant le début de la conférence de présentation de l'iPhone 15 , à l'issue de laquelle l'iPhone 12 a été quoi qu'il en soit retiré de la vente partout dans le monde.Bien que l'iPhone 12 ne soit officiellement plus en vente sur l'Apple Store, il est tout à fait possible qu'Apple maintienne sa production et qu'il continue d'être officieusement disponible à bas prix chez les opérateurs téléphoniques — c'est une pratique dont Apple est coutumière. Les revendeurs disposent d'ailleurs toujours de stocks d'iPhone 12 , qui n'ont évidemment pas été écoulés du jour au lendemain.Apple a désormais quinze jours pour se conformer aux règles, ce qui devrait passer par une mise à jour d'iOS bridant les émissions du téléphone. Si Apple se montre récalcitrante, le ministre chargé du Numérique et des Télécommunications, Jean-Noël Barrot, a prévenu qu'il pourrait imposer un rappel des modèles commercialisés sur le marché français.