iCloud+ va proposer deux nouveaux forfaits avec 6 To et 12 To

Deux nouveaux forfaits plus généreux en stockage vont bientôt faire leur apparition sur iCloud+, a annoncé Apple hier soir, avec des options à 6 To et 12 To qui coûteront respectivement 29,99 € et 59,99 € par mois et qui seront disponibles ce lundi 18 septembre en marge de la sortie d'iOS 17 Apple n'a pas fait le moindre effort sur les tarifs ou les capacités des trois autres forfaits qui restent à 50 Go (0,99 €), 200 Go (2,99 €) et 2 To (9,99 €), alors que le forfait gratuit reste plafonné à 5 Go. Pour l'instant, Apple n'a pas communiqué sur une éventuelle intégration des forfaits de 6 To et de 12 To à l'offre tout-en-un d'Apple One.