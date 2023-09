L'iPhone mini, c'est fini !

Avec son écran d'une diagonale de 5,4", l'iPhone mini offrait un châssis particulièrement compact pour ceux qui apprécient les petits téléphones. Lancé en 2020, l'iPhone 12 mini a eu un successeur avec l'iPhone 13 mini l'année suivante mais le sort de ce petit modèle était déjà scellé : il enregistrait de mauvaises ventes et Apple a préféré explorer la piste inverse des très grandes diagonales avec l'iPhone 14 Plus en 2022. S'il n'y a donc jamais eu d'iPhone 14 mini, Apple avait conservé l'iPhone 13 mini à son catalogue... jusqu'à hier soir. Suite à la présentation de la gamme d'iPhone 15 , Apple a fait le ménage dans son offre : l'iPhone 13 est toujours proposé, mais pas l'iPhone 13 mini qui a donc pris sa retraite.

L'iPhone 13 et l'iPhone 13 mini

Il arrive qu'Apple continue de produire des modèles qui ne sont plus officiellement disponibles sur son site : ils vivent alors une seconde vie officieuse chez les revendeurs et les opérateurs téléphoniques. On ne sait pas ce qu'il adviendra de l'iPhone 13 mini : il y a en tout cas encore du stock chez les revendeurs avec des tarifs qui démarrent à 699 € chez Amazon (voir notre comparateur de prix ).Le smartphone le plus compact d'Apple est désormais l'iPhone SE de troisième génération, mais c'est un modèle beaucoup moins sympathique que l'iPhone mini : il reprend en effet le design particulièrement daté de l'iPhone 8, avec son écran rectangulaire et son bouton d'accueil. De multiples rumeurs évoquent des travaux sur un iPhone SE de quatrième génération beaucoup plus moderne, mais ce futur modèle qui pourrait attendre 2025 reprendrait le design de l'iPhone 14 avec une écran de 6,1". Pour l'instant, nous n'avons donc aucun signe laissant espérer le retour d'un modèle de petite diagonale.