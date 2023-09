L'iPhone 14 Pro va enfin pouvoir prendre des photos de 48 mpx en HEIF

C'est une option que beaucoup d'utilisateurs de l'iPhone 14 Pro attendaient depuis près d'un an : avec iOS 17, il sera enfin possible de prendre des photos d'une définition de 48 mégapixels au format HEIF ! Jusqu'ici, seul le format ProRaw était proposé avec une qualité optimale mais un poids conséquent de 75 Mo par photo en moyenne. Avec la version finale d'iOS 17 qui sera disponible pour le grand public le lundi 18 septembre , une nouvelle option dans les Réglages permet de choisir le format HEIF en tant que « Format pro par défaut » : les images de 48 mégapixels compressées ne pèsent alors plus que 5 Mo en moyenne.Ce nouveau format apparaît sous la dénomination « HEIF Max » dans l'application Appareil photo. On peut cliquer rapidement dessus pour revenir au format HEIF classique de 12 mégapixels, ou garder son doigt appuyé sur l'option pour faire apparaître les alternatives, dont le ProRaw en 12 ou 48 mégapixels. À noter que les Live Photos ne fonctionnent qu'à 12 mégapixels et sont automatiquement désactivées lorsque le HEIF Max est sélectionné.Lors de son événement de présentation de l'iPhone 15 , Apple avait hier soir laissé planer le doute sur une éventuelle exclusivité de cette option HEIF Max à ses nouveaux modèles, mais nous avons bien pu en profiter sur l'iPhone 14 Pro suite à l'installation de la versiond'iOS 17. Il est franchement dommage qu'Apple ait mis aussi longtemps pour mettre en place une fonction aussi évidente, mais mieux vaut tard que jamais.