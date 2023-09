Apple met fin à son chargeur double et à la batterie MagSafe

Voilà deux produits d'Apple intégrant le connecteur Lightning qui ont fait les frais du passage de l'iPhone 15 au standard USB-C : le chargeur double MagSafe et la batterie MagSafe ont été retirés de la vente hier soir. Le chargeur double qui avait été lancé en 2020 était un modèle pliable, avec un emplacement pouvant pivoter à la verticale pour l'Apple Watch et un second emplacement pour l'iPhone ou le boîtier des AirPods, pratique mais cher à 159 €. La batterie qui datait de 2021 se fixait au dos de l'iPhone pour le recharger sans câble, mais elle présentait une faible capacité par rapport à son tarif de 119 €.Le chargeur double n'a fait l'objet d'aucune rumeur récente et on ne sait pas si Apple compte lui trouver un jour un remplaçant. Quant à la batterie, un nouveau modèle serait en développement selon les sources toujours bien renseignées de Mark Gurman : elle se rechargerait en USB-C et aurait la particularité de pouvoir charger des appareils MagSafe sur ses deux faces, avec la possibilité d'empiler plusieurs batteries. On ne sait en revanche pas quand cette nouvelle batterie serait disponible — sans doute pas avant l'année prochaine.