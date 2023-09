USB-C : l'iPhone 15 peut recharger les AirPods et l'Apple Watch

L'iPhone 15 et l'iPhone 15 Pro présentés hier soir sont les premiers smartphones d’Apple à intégrer un connecteur standard USB-C. Sur l'iPhone 15 et l'iPhone 15 Plus, les débits des transferts filaires restent cantonnés à l'USB 2 alors que l'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Pro Max passent à l'USB 3 qui est 20 fois plus rapide à 10 Gbit/s. Tous les modèles gagnent en revanche une nouvelle possibilité : celle de recharger un accessoire branché en USB-C. En utilisant le même câble USB-C servant à recharger l'iPhone, on peut ainsi redonner un peu de jus au nouveau boîtier USB-C des AirPods Pro . Il est également possible d'y brancher le chargeur de l'Apple Watch.Apple n'a pas précisé s'il sera possible de recharger un accessoire Lightning, par exemple un "ancien" boîtier d'AirPods avec un câble USB-C vers Lightning. Cela ne devrait a priori pas poser de challenge technique particulier, mais on attendra de pouvoir tester avant de crier victoire un peu trop tôt. Les précommandes de l'iPhone 15 seront lancées ce vendredi et ils seront officiellement disponibles une semaine plus tard, le 22 septembre.