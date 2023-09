Apple se sépare définitivement de ses accessoires en cuir

Fabriqué dans un micro-sergé résistant, le matériau en tissage fin a un toucher doux et velours. Il a également été conçu dans le respect de l’environnement. Il se compose à 68 % de matières recyclées post-consommation [du polyester, ndlr] et réduit considérablement les émissions de carbone par rapport au cuir.

À l'occasion de la présentation de l'iPhone 15 et de l'Apple Watch Series 9 hier soir, Apple a annoncé divers objectifs environnementaux et l'un d'entre eux consiste à cesser définitivement d'utiliser du cuir pour la confection de ses différents accessoires. Apple n'a pas essayé de remplacer ce matériau animal par un ersatz végétal, mais un nouveau matériau plus respectueux de l'environnement a bien été présenté avec les bracelets Boucle moderne ou à maillons « FineWoven », traduit par « Tissage fin ». Tout un programme :Apple vend le bracelet Boucle moderne 149 € et le bracelet à maillons magnétique à 99 € sur l'Apple Store, avec diverses options de tailles et de coloris.Apple a aussi abandonné ses coques en cuir pour iPhone, remplacées par de nouveaux modèles en tissage fin qui sont vendus 69 € ( 15 15 Pro Max ), avec cinq coloris différents. Apple a également lancé une version en tissage fin de son porte-cartes MagSafe à 69 € ainsi qu'un porte-clés pour AirTag à 49 € , dans les mêmes coloris.Pour les coques, Apple indique que son nouveau matériauet que, exactement comme avec les anciennes coques en cuir.Contrairement à ce que les récentes ruptures de stocks laissaient supposer, Apple n'a finalement pas mis fin à son partenariat avec Hermès, mis en avant par Apple hier soir avec de nouvelles éditions Tissage fin (et un modèle en caoutchouc) de ses bracelets pour Apple Watch.Si Hermès a joué le jeu pour pouvoir faire perdurer son partenariat avec Apple, cela n'a pas empêché le maroquinier français de lancer des dizaines de nouveaux bracelets en cuir sur sa boutique en ligne dans la foulée de la conférence. Simplement, ils ne seront plus vendus par Apple directement.