L'iPhone 15 Pro embarque 8 Go de RAM

L'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Pro Max embarquent tous les deux une puce Apple A17 Pro secondée de 8 Go de RAM, a pu déterminer MacRumors avec l'aide du développeur @aaronp613 . L'information n'est en effet pas divulguée officiellement par Apple : il faut aller fouiller dans les fichiers permettant la prise en charge des nouveaux modèles par la versionde Xcode 15 pour l'obtenir.On apprend de la même manière que l'iPhone 15 et l'iPhone 15 Plus restent à 6 Go de RAM, comme toute la gamme d'iPhone 14 et 14 Pro l'année dernière : seuls les nouveaux modèles Pro gagnent donc 2 Go de mémoire vive supplémentaire, ce qui est toujours bon à prendre pour éviter tout ralentissement en multitâches et soutenir les usages toujours plus gourmands de certaines applications.