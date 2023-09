Le format Lossless est bien réservé aux nouveaux AirPods Pro 2

À l'occasion de la présentation de l'iPhone 15 , Apple a annoncé un nouveau boîtier de recharge avec le connecteur USB-C pour les AirPods Pro. En fouillant dans la fiche technique de la nouvelle référence, on remarque cependant deux évolutions : une résistance accrue à la poussière et surtout la prise en charge du format Lossless lorsque les écouteurs sont utilisés avec le casque Apple Vision Pro . Apple a confirmé à Mark Gurman que cette nouvelle fonctionnalité requiert bien les AirPods Pro 2 avec boîtier USB-C et ne sera pas prise en charge par les AirPods Pro 2 avec boîtier Lightning : il s'agit donc bien d'une nouvelle génération même si son numéro n'a pas changé.Apple n'a pas donné plus de détails sur ce qui permet cette évolution. C'est en tout cas quelque chose qui est directement lié au futur casque de réalité virtuelle d'Apple, dont la sortie est attendue aux États-Unis en début d'année prochaine : Apple précise que c'est le seul cas de figure dans lequel il sera possible de profiter de l'audio sans perte. Cela ne se fera pas sans contrepartie : si les AirPods Pro 2 promettent 6 heures d'écoute sur une seule charge ou 5,5 heures avec l'audio spatial, l'estimation tombe à 4 heures avec le format Lossless.