Un premier aperçu de la puissance CPU de la puce Apple A17 Pro

La puce Apple A17 Pro qui équipe les nouveaux iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max est la première puce d'Apple à être gravée à une finesse de 3 nanomètres, ce qui lui permet de continuer à monter en puissance tout en réalisant des économies d'énergie. Apple a promis des performances en hausse sur tous les postes, avec un CPU jusqu'à 10% plus rapide, un GPU jusqu'à 20% plus rapide avec un Ray tracing jusqu'à 4 fois plus performant, et enfin un Neural Engine jusqu'à 2 fois plus rapide.Pour ce qui est des performances brutes, les gains annoncés du CPU sont finalement assez modestes cette année. De premiers résultats de tests réalisés sous Geekbench 6 nous montrent des scores moyens de 2 890 en monocoeur et de 7 194 en multicoeur. La puce Apple A16 Bionic de l'iPhone 14 Pro enregistrait des scores moyens de 2 519 en monocoeur et de 6 367 en multicoeur : on observe donc une hausse de 15% en monocoeur et de 13% en multicoeur, ce qui est une bonne surprise par rapport aux estimations d'Apple.Voilà qui est très prometteur pour les avancées de la future puce Apple M3, qui pourrait équiper de premiers Macs dès octobre bien que les rumeurs à ce sujet soient contradictoires . Mine de rien, le CPU de la puce Apple A17 Pro se rapproche doucement des performances en multicoeur de la puce M1 des premiers Macs sous Apple Silicon, qui affiche des scores de 2 223 en monocoeur et de 7 960 en multicoeurs...