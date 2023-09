L'Apple Watch, premier produit neutre en carbone d'Apple

L'Apple Watch est le premier produit d'Apple neutre en carbone, a annoncé fièrement son concepteur lors de la présentation de l'Apple Watch Series 9 et de l'Apple Watch Ultra 2 cette semaine. Cela signifie que ces nouveaux produits, auxquels il faut ajouter l'Apple Watch SE qui bénéficie aussi de ces avancées, n'émettent pas plus de carbone que ce qu'Apple est capable d'éliminer par d'autres moyens.Les nouvelles Apple Watch sont ainsi fabriquées avec 100% d'électricité propre, avec 30% en poids de matériaux recyclés ou renouvelables, et 50% de l'expédition par voie maritime et pas aérienne. Ces différents efforts entraîneraient une réduction d'au moins 75% des émissions liées au produit pour chaque modèle. Apple a également présenté un nouvel emballage plus compact entièrement composé de fibres. Pour les émissions qui ne peuvent être réduites avec les techniques actuelles, Apple, y compris sur l'énergie consommée sur sa durée de vie, par exemple avec des projets de restauration de forêts.Tous les modèles ne sont pas concernés : les boîtiers en aluminium sont bien neutres en carbone, mais pas ceux en acier. Il faut également choisir un bracelet conçu dans une matière textile : les bracelets en caoutchouc ou en métal ne sont pas neutres. Pour des raisons écologiques, Apple a également annoncé l'arrêt des bracelets en cuir . Sur sa boutique en ligne, Apple indique clairement quels sont les modèles neutres en apposant un nouveau logo (ci-dessus) composé de feuilles vertes.Il y a trois ans, Apple avait annoncé son ambition d'atteindre 100% de neutralité carbone d'ici 2030 et il a été cette semaine confirmé que tous les produits d'Apple seront bien neutres en carbone d'ici la fin de la décennie. Il y a encore du boulot, mais Apple a présenté de multiples avancées sur des postes importants cette année. Bien que l'iPhone 15 ne soit pas encore neutre en carbone, il intègre par exemple des éléments de terres rares 100% recyclés et du cobalt 100% recyclé pour sa batterie. Son nouvel emballage est également composé à plus de 99% de fibres. Apple donne de nombreux détails supplémentaires sur son site web