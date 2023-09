iPhone : SOS d'urgence par satellite s'ouvre aux dépanneuses

À l'occasion de la présentation de l'iPhone 15 , Apple a rapidement donné deux nouvelles de son service de SOS d'urgence par satellite, inauguré l'année dernière par l'iPhone 14 et disponible en France depuis décembre dernier. La première concerne son arrivée dans deux nouveaux pays dès ce mois de septembre, avec l'Espagne et la Suisse. Tous les grands pays frontaliers de la France métropolitaine seront donc couverts.Autre nouvelle importante, Apple élargit le champ d'application de sa fonctionnalité d'assistance par satellite à l'assistance routière. En cas de panne ou d'incident dans une zone non couverte par le réseau cellulaire, on peut donc lancer la fonctionnalité qui prend la même forme que pour l'assistance aux personnes : l'iPhone demande quelques informations sur le problème, envoie la demande par satellite, et il n'y a plus qu'à attendre la dépanneuse.Pour ce nouveau service, Apple a noué un partenariat avec AAA, leader du dépannage aux États-Unis avec 63 millions d'abonnés. Il n'est pas nécessaire d'être abonné pour obtenir de l'assistance via le service satellitaire d'Apple, mais ce sera évidemment payant. Pour les abonnés de AAA, il n'y aura pas de surcoût pour le contact satellitaire mais les frais de dépannage éventuels dépendront de l'abonnement souscrit. Pour l'instant, seuls les États-Unis bénéficieront de ce service et Apple n'a pas donné la moindre information sur ses intentions à l'international.Apple a enfin rappelé que son service de SOS d'urgence par satellite restait gratuit dans les deux ans suivant l'achat d'un iPhone compatible. Ensuite, on ne sait pas : il faudra peut-être attendre l'année prochaine, lorsque l'iPhone 14 soufflera sa deuxième bougie, pour en savoir plus sur la tarification au-delà de cette période initiale.