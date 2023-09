Tous les iPhone 15 prennent en charge les écrans 4K HDR

Tous les modèles d'iPhone 15 prennent en charge les écrans externes 4K HDR en recopie vidéo et en sortie vidéo, annonce Apple dans la fiche technique de ses nouveaux téléphones. Cela peut paraître surprenant quand on connaît les débits des modèles classiques : les iPhone 15 et 15 Plus se limitent en effet à l'USB 2 qui plafonne à 480 Mbit/s, seuls les iPhone 15 Pro et 15 Pro Max adoptant la norme USB 3 à 10 Gbit/s. C'est car l'USB n'est pas le seul format pris en charge par le connecteur USB-C : pour la vidéo, Apple utilise la norme DisplayPort à travers l'interface USB.Si Apple a fait des économies sur le contrôleur USB de l'iPhone 15 classique, cela n'a donc pas de conséquence pour l'usage des écrans externes avec un câble USB-C, un câble USB-C vers DisplayPort ou un adaptateur USB-C vers HDMI, Apple vendant également son adaptateur multiport AV numérique USB‑C à 79 € qui garantit bien un fonctionnement à 3 840 x 2 160 pixels à 60 Hz sur les écrans et téléviseurs HDMI.